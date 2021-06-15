"Укртранснафта" впервые транспортировала алжирскую нефть

"Укртранснафта" увеличила корзину сортов нефти, что транспортировались по нефтетранспортной системе Украины, до семи. Так, в июне этого года "Укртранснафта" впервые транспортирует алжирскую нефть – Saharan Blend.

Как сообщает пресс-служба компании, после проверки качественных показателей сырья компания начала ее прием в нефтетранспортную системы для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Алжирская нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", где расположены мощности единственного крупного работающего в стране НПЗ компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже шести сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI и Saharan Blend.

Как сообщалось, объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за пять месяцев 2021 года составил 951,2 тыс. тонн, что на 13,4% (на 147,3 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 381,6 тыс. тонн (-23,2%).

Таким образом, в январе-мае 2021 года общая транспортировка нефти по трубопроводам компании составила 5,89 млн тонн (-5,7%). Доля в ней транзитного объема – 83,8%, перекачки на НПЗ страны – 16,2%.