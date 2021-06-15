Налоговая милиция обнаружила нелегальный мини-НПЗ в Харьковской области

Сотрудники Государственной фискальной службы в Харьковской области обнаружили незаконное производство горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

"Правоохранители установили, что должностные лица одного из СХД организовали деятельность НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Мощности завода в течение 2020 года использовались с целью незаконного изготовления и хранения горюче-самхочных материалов. Реализация незаконно изготовленных подакцизных товаров (сжиженный газ, бензин и дизтопливо) осуществлялась на территории Харьковской области, через сеть нелегальных заправочных станций", - сказано в сообщении.

На основании постановлений суда правоохранители прекратили незаконную деятельность по изготовлению, хранению и реализации горюче-смазочных материалов, которые не соответствуют требованиям ДСТУ.

По результатам проведенных обысков обнаружено более 500,6 млн тонн горюче-смазочных материалов. Ориентировочная стоимость горючего составляет около 14,4 млн грн., стоимость оборудования, использовавшегося для незаконного изготовления ГСМ, оценивается в 4 млрд грн.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции обнаружили 950 тыс. литров нелегально изготовленного топлива на сумму 26 млн грн.

Правоохранители установили, что на на одной из АЗС Киева неустановленными лицами совершается сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, а именно, горюче-смазочных материалов.