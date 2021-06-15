Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

Киевская городская госадминистрация планирует повысить тарифы на парковку в центре города.

Соответствующий проект распоряжения для публичного обсуждения опубликован на сайте КГГА.

Проектом распоряжения предлагается повысить тариф на парковку в центральной части города до 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях – до 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений – в размере 5 грн/час.

При этом бесплатной будет парковка ночью, в выходные и праздничные дни.

"Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда", – пояснил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По словам чиновника, установление тарифа в первую очередь призвано разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.

Вместе с этим предлагается изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку.

Согласно проекту распоряжения, их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, при этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент – 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре – 50%. В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Усов также отметил, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.

Он подчеркнул, что большая часть доходов города от парковки будет направлена ​​в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться в первую очередь развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышения безопасности киевлян на улицах города.

По данным КГГА, в 2020 года от платы за дневную парковку в бюджет города Киева поступило всего около 22 млн грн.