Нацбанк аннулировал лицензии семи финансовых компаний

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у семи финансовых компаний на основании поданных ими заявлений. Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 11 июня 2021 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, отозваны все имеющиеся лицензии у:

ООО "ФК "Возрождение" (ЕГРПОУ 39171594) лицензию на предоставление услуг по факторингу;

ООО "ФК "Алькор" (ЕГРПОУ 42736283) три лицензии – на оказание услуг финансового лизинга, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

ООО "ФК "Транс Финанс" (ЕГРПОУ 41145893) три лицензии – на оказание услуг финансового лизинга, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

ООО "ФК "Фининтеграл" (ЕГРПОУ 41384538) три лицензии – на оказание услуг финансового лизинга, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

кредитного союза "Эпсилон" (ЕГРПОУ 26405817) лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

кредитного союза "Черниговский кредит" (ЕГРПОУ 40299740) лицензия предоставления средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

ЧАО "СК "Финекс" (ЕГРПОУ 22321992) 17 лицензий на осуществление страховой деятельности.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. В то же время отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Транзакционные технологии" и ООО "ФК Просто Кредит".