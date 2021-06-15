Бюджет недополучил 2,6 миллиарда акцизного налога с электроэнергии, – Счетная палата

За 2018-2020 годы государственный бюджет Украины недополучил более 2,6 млрд грн акцизного налога с электроэнергии.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности планирования и результативности контроля за полнотой начисления и своевременностью поступления акцизного налога с электроэнергии в государственный бюджет Украины.

В целом в течение 2018-2020 годов в госбюджет поступило акцизного налога с электроэнергии, произведенной в Украине, около 13 млрд грн, с импорта электроэнергии – 0,2 млрд грн.

В 2019 году Государственная фискальная служба (Госналоговая) выполнила доказанные Минфином индикативные (плановые) показатели поступлений акцизного налога с электроэнергии, произведенной в Украине, плановые показатели поступлений этого налога на 77% (недопоступления – 1,4 млрд грн), в 2020 году – на 70,1% (недопоступления – 1,2 млрд грн).

В течение второго полугодия 2019 года-2020 года в Украине происходило реформирование рынка электрической энергии, а именно: переход от оптового рынка к новому рынку электроэнергии. Это повлияло на администрирование и объемы поступлений акцизного налога с электроэнергии. В частности, увеличилось количество плательщиков этого налога. В то же время после введения нового рынка электроэнергии стремительно уменьшились объемы поступлений акцизного налога с электроэнергии, произведенной в Украине: в третьм квартале 2019 года они втрое меньше, чем во втором квартале указанного года, в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшились в 1,7 раза.

При этом уменьшение объемов производства электрической энергии в 2019 и 2020 годах составило лишь 3,4% и 3,3% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем за это время объемы производства электрической энергии из возобновляемых источников, которая не подлежит обложению акцизным налогом и реализуется по высокому "зеленому" тарифу, возросло более чем в 4 раза. При этом доля такой электроэнергии в общем объеме производства выросла с 1,7% в 2018 году до 7,3% в 2020 году. По данным Минэнерго, задолженность ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленому" тарифу по состоянию на 1 декабря 2020 года составила 25,2 млрд грн.

Кроме того, после введения нового рынка электроэнергии в течение второго полугодия 2019 года-первого полугодия 2020 года средняя цена на электроэнергию уменьшилась на 13,7%. Цена для населения практически не изменились.

До реформирования рынка электроэнергии не был урегулирован вопрос погашения задолженности, образовавшейся на оптовом рынке, которая, по информации ГП "Энергорынок", по состоянию на 1 июля 2019 года составляла более 30 млрд грн.

Аудиторы выявили системные проблемы на новом рынке электрической энергии, которые создавали условия для манипуляций ценами и объемами покупки/продажи электрической энергии, что приводило, в частности, к уменьшению поступлений акцизного налога в госбюджет.

Кроме того, на администрирование налога негативно повлияло длительное отсутствие в Налоговом кодексе норм относительно налогообложения акцизом операций по реализации электроэнергии на новом рынке. Из-за законодательной несогласованности более полутора лет после введения нового рынка электрической энергии производители электроэнергии декларировали суммы начисленного акциза по устаревшей форме декларации.

Из-за карантинных требований в 2020 году по сравнению с 2019 годом почти втрое уменьшилось количество плановых проверок НКРЭКУ, а внеплановых – увеличилось в 12 раз. В условиях внедрения нового рынка ухудшилось соблюдение субъектами хозяйствования лицензионных условий осуществления деятельности в сфере электроэнергетики.

Уровень уплаты наложенных НКРЭКУ штрафов ежегодно уменьшался с 87,5% в 2018 году до 23,9% в 2020 году. Из-за низкого уровня уплаты субъектами хозяйствования наложенных НКРЭКУ штрафов по результатам проверок их принудительное взыскание во многих случаях осуществлялось по искам НКРЭКУ в суд (41,4% суммы примененных штрафов). Как следствие, недопоступления в государственный бюджет составили около 13,6 млн грн.

Как показали результаты аудита, ГНС не обладает полной и достоверной информацией о фактическом количество плательщиков этого налога, поэтому действенный контроль за их деятельностью и полнотой уплаты акцизного налога невозможен. По данным ГНС, на налоговом учете по состоянию на конец 2018-2020 годов находилось таких плательщиков в 4,2-2,7 раза больше, чем по данным НКРЭКУ было субъектов хозяйствования, которые имели действующие лицензии на производство электрической энергии (в том числе с оптового снабжения).

Кроме того, ГФС (ГНС) надлежащим образом не учитывала недопоступления в государственный бюджет от неналогообложения электрической энергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками и/или из возобновляемых источников энергии.

После введения нового рынка резко увеличилась сумма налогового долга. По данным ГНС, по состоянию на 1 января 2018 года он составил 96,8 тыс. грн, а на конец 2020 года вырос почти в 390 раз и достиг 37,7 млн грн.

Украина входит в первую десятку государств мира с развитой ядерной энергетикой. На четырех АЭС производится более половины всей электроэнергии Украины. Так, за 2020 год АЭС произведено 76,2 млрд кВт-ч, или 51,2%, всей электроэнергии, на ТЭС – 39,6 млрд кВт-ч, или 26,6%, ГЭС и ГАЭС – 7,6 млрд кВт-ч, или 5,1%, другими электростанциями – около 25,4 кВт-ч, или 17,1%.

В течение периода, который исследовался, объем производства электрической энергии электростанциями Украины сократился на 10,5 млрд кВт-ч, или на 6,6% (с 159,4 млрд кВт-ч в 2018 году до 148,9 млрд кВт-ч в 2020 году).