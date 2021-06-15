Израиль отменил масочный режим и разрешил въезд для украинцев

Израильское правительство приняло решение открыть границы для граждан Украины при условии проведения обязательных ПЦР-тестов на коронавирус и предварительной подаче на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Как сообщили в посольстве Украины в Израиле, въезд в страну будет разрешен только в том случае, если у человека будет иметься отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Израиль, передает Интерфакс-Украина.

"По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест (указанная услуга платная – 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей при регистрации в аэропорту; оплата осуществляется кредитной картой)… Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививки) от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19", – сообщили в посольстве.

Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Также сообщается, что после получения разрешения на въезд в Израиль пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию, где нужно указать свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

В посольстве уточнили, что все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию, которая составляет 14 или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР теста, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции.

Если же иностранец, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушает законы этого государства, и в будущем въезд в Израиль такому лицу будет запрещен.

Тем временем израильские СМИ сообщают, что в стране отменили последнее серьезное карантинное ограничение, которое еще оставалось в силе – масочный режим в помещениях.

Как пишет Times of Israel, теперь в Израиле маски необязательно носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях. Носить маски нужно будет только в некоторых отделениях больниц, в самолетах во время перелета и в домах престарелых.

По данным newsru.co.il, к настоящему моменту в стране вакцинированы полностью более 5,1 млн человек двумя дозами вакцины (более 55% населения), а как минимум одной дозой – почти 5,5 млн. В центрах вакцинации приглашают на прививку и подростков от 12 лет.