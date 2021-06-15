Фирташ отказался от планов возобновить производство удобрений в Эстонии

Group DF, объединяющая активы Дмитрия Фирташа, не будет возобновлять работу простаивающего с 2013 года завода удобрений Nitrofert (Кохтла-Ярве, Эстония), поскольку его повторный запуск нерентабелен.

Как сообщает Baltic News Service (BNS), оборудование с эстонского предприятия будет перевезено на ЧАО "Ривнеазот", передает Интерфакс-Украина.

"В Эстонии расходы как на электроэнергию, так и на зарплаты значительно выше, чем в Украине. Цены на мировом рынке удобрений не покроют эти расходы", – пояснила руководитель канцелярии Nitrofert Зинаида Никитина.

Она также уточнила, что транспортировка оборудования по производству карбамида и аммиака на завод минеральных удобрений "Ривнеазот" продолжится до весны 2022 года.

По данным Никитиной, владелец завода Nitrofert до последнего времени хотел запустить производство, которое обеспечивало работой около 500 жителей Кохтла-Ярве, но из-за экономических условий вынужден был отказался от таких планов.

Согласно данным на сайте холдинга Ostchem, объединяющего азотные предприятия Group DF, Nitrofert являлся единственным производителем минеральных удобрений в Эстонии, полностью покрывающим потребности эстонских сельхозпроизводителей в аммиачной воде.

До остановки производства в 2013 году завод поставлял основной объем продукции на рынки Западной Европы. Ежегодные мощности предприятия составляли до 220 тыс. тонн карбамида, 180 тыс. тонн аммиака жидкого и 30 тыс. тонн аммиака водного технического.

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Как сообщалось, ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн. Текущие обязательства "Ривнеазота" по итогам года возросла на 18,8% – до 35,43 млрд грн, долгосрочные – на 18,4%, до 363,99 млн грн.

При этом "Ривнеазот" в 2020 году увеличил производство минеральных удобрений на 3,9% по сравнению 2019 годом – до 1,81 млн тонн.

ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины, компания производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

"Ривнеазот" с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Ostchem группы Group DF Дмитрия Фирташа. Холдинг Ostchem объединяет азотные предприятия "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", розничного оператора Ostсhem Retail и сеть складов "УкрАгро НПК".