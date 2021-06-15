СБУ разоблачила коррупционную схему на Киевской таможне

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась вымогательством взяток на Киевской таможне. По оперативной информации, "схему" организовали сотрудники Гостаможслужбы, которые требовали с предпринимателей деньги за несоздание искусственных препятствий в растаможивании товаров.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В ходе многоэтапной спецоперации на "горячем" были задержаны три человека. В частности, заместитель начальника отдела таможенного поста, главный государственный инспектор управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы, а также посредник, гражданское лицо. Двое фигурантов задержаны в соответствии со ст. 208 УПКУ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разовая сумма полученной ими взятки составляла почти $8 тыс.

По оперативной информации, незаконная схема злоумышленников имела системный характер. Они собирали "налоги в собственный карман" фактически со всех групп товаров, которые проходили через них: как с товаров, которые шли через Украину транзитом, так и тех, что растаможивали непосредственно в Украине.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей таможенного поста Днепровской таможни на получении взяток во время растаможки авто. По предварительным оценкам, чиновники ежемесячно незаконно оформляли почти 30 автомобилей. Стоимость "услуг" составляла примерно $500 за авто, что позволяло зарабатывать до $15 тыс. в месяц.