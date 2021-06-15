Экспорт украинского подсолнечного масла достиг 82% оговоренной квоты

По предварительным данным, из Украины экспортировано в сентябре-мае 2020/2021 маркетингового года 4,42 млн тонн подсолнечного масла, или 82,1% от предусмотренных Меморандумом на текущий маркетинговый год.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укролияпром".

В частности в мае текущего года было экспортировано около 502 тыс. тонн подсолнечного масла.

Основными странами-импортерами в мае остались: Индия (34,6%), Страны ЕС (26%), Китай (19), Ирак (13%).

Предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 МГ составляют 5,38 млн тонн. Таким образом, в июне-августе нынешнего МГ экспортеры могут экспортировать еще 0,96 млн тонн данного продукта.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла на 2021/2022 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на 1,02 млн тонн (+18,9% по сравнению с 2020/2021МГ) - до 6,4 млн тонн, его производство - на 1,05 млн тонн (+17,7%), до 6,98 млн тонн.

Согласно данным Минсельхоза США, Украина в текущем маркетинговом году останется основным мировым экспортером подсолнечного масла, при этом мировое производство подсолнечного масла вырастет на 10,2% - до 21,15 млн тонн.