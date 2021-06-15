Минфин начал снижать ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 15 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,97 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных однолетние ОВГЗ были размещены на 2,1 млрд грн под 10,97% годовых при спросе на уровне 2,52 млрд грн, тогда как неделей ранее Минфин размещал такие бумаги под 11,19% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 61 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 1,51 млрд грн, при этом ставку по ним удалось снизить на 5 базисных пунктов – до 12% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 702 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 1,62 млрд грн, хотя ставка по ним несколько выросла, составив 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в евро валютные ОВГЗ на 60,8 млн евро под неизменные 2,5% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 19,12 млрд грн, что стало рекордным показателем с начала года. При этом удалось разместить пятилетние ОВГЗ под 12,52% годовых.