Гетманцев предложил увеличить доходы госбюджета на 100 миллиардов в год

Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") предлагает увеличить доходную часть бюджетов 2022-2024 годов на сумму около 100 млрд грн ежегодно за счет средств, полученных от детенизации подакцизных товаров, расчетных операций, от борьбы с контрабандой.

Об этом Гетманцев заявил агентству Интерфакс-Украина.

"Откуда взять деньги? От детенизации нелегальной торговли водкой, табаком, топливом (то есть подакцизная группа товаров). Это контрабанда, это детенизация торговли в целом. Мы, если с вами проведем эту работу, у нас будет достаточно денег, чтобы решить социальные проблемы", – сказал Гетманцев.

Он сообщил, что внес соответствующие предложения в разработанную Кабинетом министров бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которые касаются в том числе и источников дополнительного наполнения госбюджета.

"Предложил предусмотреть при формировании доходной части бюджета следующих лет средства от детенизации на рынках подакцизных товаров (табак, алкоголь, горюче-смазочные материалы) в сумме не менее 40 млрд грн в год; средства от детенизации расчетных операций в сумме не менее 5 млрд грн в год с постепенным увеличением поступлений ежегодно; средства от борьбы с контрабандой не менее 50 млрд грн в год за счет работы созданного Бюро экономической безопасности", – отметил Гетманцев.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы на внеочередном заседании 31 мая.

В документе обозначены общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие граничные показатели расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.