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Нацполиция обнаружила схему незаконной продажи вакцин от коронавируса. ВИДЕО

Нацполиция обнаружила схему незаконной продажи вакцин от коронавируса. ВИДЕО

Руководство психоневрологического интерната в Киевской области продавало вакцины против коронавирусной болезни, предназначенные вакцинации незащищенных слоев населения, частным покупателям.

Разоблачили преступную схему работники Бучанского районного управления полиции при поддержке бойцов КОРД, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские провели 6 санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины.

По данным следствия, в рамках механизма COVAX ряд государственных учреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения.

"Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных групп I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин", – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные производства ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

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