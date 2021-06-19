Количество совершенных прививок против COVID-19 в Украине превысило 2 миллиона
По состоянию на 19 июня в Украине сделали 2 056 499 прививок против коронавирусной болезни.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, одну дозу вакцины получили 1 700 709 человек, две дозы и завершили вакцинацию – 355 790.
Больше всего вакцинировали людей в возрасте от 20 до 39 лет (среди приоритетных групп) – 539 869. Женщин привито на 7,7% больше, чем мужчин.
Лидерами по количеству вакцинаций являются Киев, Днепропетровская и Киевская области.
Также отмечается, что благодаря увеличению количества пунктов вакцинации, что привело к возрастанию количества ежедневных прививок до 325 тыс.
На данный момент в Украине работает около 700 мобильных бригад и готова более 3 тыс. пунктов прививок и более чем 75 центров массовой вакцинации.
Сейчас вакцинируют приоритетные группы 1-4 этапов, среди которых медики, люди старше 60 лет, маломобильные граждане, социальные работники, представители образовательной сферы, военнослужащие и сотрудники структур гобезопасности, работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работники критической инфраструктуры, судимые и заключенные, персонал следственных изоляторов и мест лишения свободы.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль