"Укрзализныця" планирует перевезти на праздники 600 тысяч пассажиров

На период праздников, с 18 по 28 июня, в кассах "Укрзализныци" приобрели более 600 тыс. билетов.

Как сообщает пресс-служба компании, для перевозки такого количества пассажиров на праздничные дни были дополнительно назначены 21 поезд и 58 рейсов.

Отмечается, что наиболее популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются Киев – Херсон, Киев – Одесса, Киев – Бердянск, Киев – Геническ, Днепр – Одесса, Львов – Одесса, Харьков – Одесса, Харьков – Херсон.

За сутки 17 июня "Укрзализныця" пополнила составы поездов на 57 вагонов, что приравнивается к вместимости 4 пассажирских поездов.

Кроме того, компания открывает продажи на Интерсити+ № 763/764 Киев – Одесса – Киев с отправлением из столицы с 3 июля. "Тарпан" № 761/762 с этим же маршрутом будет курсировать с 26 июня ежедневно до конца лета.