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Украина и Казахстан намерены укрепить сотрудничество в сфере энергетики

Украина и Казахстан намерены укрепить сотрудничество в сфере энергетики

Во время 14-го заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской Комисси по энергетическому сотрудничеству стороны обсудили направления, в которых страны могут углубить совместную работу.

По словам заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ярослава Демченко, к ним принадлежат торговля и транзит нефти, атомная отрасль и водородная энергетика, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"С нашей стороны созданы все технические условия, необходимые для транспортировки легких сортов нефти по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Дружба". Организация таких поставок обеспечит потребности европейских потребителей и одновременно обеспечит диверсификацию маршрутов поставок казахстанскими компаниями нефти в страны ЕС", – подчеркнул он.

Кроме того, украинская сторона уделила внимание сотрудничеству в атомной отрасли. Отмечается, что для Украины интересной перспективой являются поставки уранового продукта, ионообменных смол, топливных таблеток и их использование при производстве ядерного топлива для нужд украинских АЭС.

"Украина также заинтересована в поставках в Казахстан оборудования собственного производства для нефтегазовой промышленности: буровых установок и насосов для перекачки нефти, компрессорных станций и установок для очистки скважин, трубопроводной арматуры и грузовых автомобилей", – говорится в сообщении.

Относительно водородной энергетики, Украина сообщила об изучении потенциала производства "голубого", "зеленого" и "желтого" водорода.

"Готовим исследования по оценке возможностей нашей ГТС транспортировки водорода в страны ЕС. У нас значительный потенциал сотрудничества, и я приглашаю казахстанский бизнес принять участие в подготовке совместных проектов по производству, использованию и транспортировки водорода", – подытожил Демченко.

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Джерело:  Минэнерго
Казахстан (341) нафта (4778) водень (166) Міненерго (922)


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