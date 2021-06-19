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Украина и Молдова проведут консультации о взаимном признании ID-карт

Украина и Молдова проведут консультации о взаимном признании ID-карт

Украина и Молдова договорились провести консультации для ускорения заключения договора о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами.

Как сообщает пресс-служба МИД, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи министр иностранных дел Дмитриы Кулебы с и.о. премьер-министра Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем на полях Анталийского дипломатического форума.

Ключевой темой разговора стало развитие Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, министры обсудили ход реализации инфраструктурных проектов.

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Джерело:  МИД
Молдова (581) паспорт (234) біометричні паспорти (96)


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