Украина и Молдова проведут консультации о взаимном признании ID-карт
Украина и Молдова договорились провести консультации для ускорения заключения договора о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами.
Как сообщает пресс-служба МИД, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи министр иностранных дел Дмитриы Кулебы с и.о. премьер-министра Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем на полях Анталийского дипломатического форума.
Ключевой темой разговора стало развитие Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, министры обсудили ход реализации инфраструктурных проектов.
Джерело: МИД
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