Украина и Молдова проведут консультации о взаимном признании ID-карт

Украина и Молдова договорились провести консультации для ускорения заключения договора о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами.

Как сообщает пресс-служба МИД, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи министр иностранных дел Дмитриы Кулебы с и.о. премьер-министра Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем на полях Анталийского дипломатического форума.

Ключевой темой разговора стало развитие Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, министры обсудили ход реализации инфраструктурных проектов.