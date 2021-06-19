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Лукашенко пригрозил запретить украинским самолетам полеты в Беларусь

Лукашенко пригрозил запретить украинским самолетам полеты в Беларусь

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко сообщил о планах запретить украинским самолетам посадку в аэропортах страны.

Об этом он заявил во время визита в детскую больницу в Минске, передает БЕЛТА.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.

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Джерело:  БЕЛТА
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Нахрен нам разборки между прокацапским Лукашенко и прокацапской "оппозицией".
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19.06.2021 23:16 Відповісти
И это естественно, потому что явно бОльшая часть беларусов считают московию и хутина дружественными себе. Братьями.
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19.06.2021 23:17 Відповісти
Нас не должно интесовать - в Беларуси прокацапская диктатура или прокацапская "демократия".
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19.06.2021 23:18 Відповісти
Но нам не следует к Беларуси относиться резче чем к Московии. Московия против нас воюет, а Беларусь нет. А эта посадка самолета для наших интересов не стоит и выеденного яйца в сравнении с действиями Московии против нас.
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19.06.2021 23:23 Відповісти

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