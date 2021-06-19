Лукашенко пригрозил запретить украинским самолетам полеты в Беларусь

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко сообщил о планах запретить украинским самолетам посадку в аэропортах страны.

Об этом он заявил во время визита в детскую больницу в Минске, передает БЕЛТА.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.