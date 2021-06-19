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Греция изменила порядок въезда для туристов

Греция изменила порядок въезда для туристов

Греция внесла два изменения в протоколы здравоохранения для туристов, въезжающих в страну.

Как сообщает Ekathimerini, об этом сообщило Министерство туризма страны, передает Европейская правда.

Таким образом, было принято решение разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.

Кроме того, увеличен минимальный возраст, при котором дети, въезжающих в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов. Ранее было разрешено детям до 6 лет.

Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

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Джерело:  Европейская правда
Греція (211) туризм (789) коронавірус (3210)


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