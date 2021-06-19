Цены на газ в Европе достигли максимума за последние 13 лет
Стоимость газа на европейском хабе TTF (Нидерланды) достигла 29,575 евро за 1 МВт-ч, что является максимальным значением за последние 13 лет.
Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системой Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на странице в Facebook.
По его словам, цены на газ выросли с лета 2020 года в 6 раз.
Ранее он сообщал, что на подорожание газа в Европе влияют несколько факторов.
"Во-первых, в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты. Кроме того, активно начался сезон охлаждения в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров", – отметил он.
При этом, он не исключил и политической составляющей.
"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц. Но "Газпром" не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, что таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2", и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу", – отмечал Макогон.
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Для перевода МВт*час в 1000 кубов нужно умножить на 10,62
29,575*10,62=314 евро за 1000 кубов или 374 доларов
Стоимость газа в странах ЕС на май 2021 https://autotraveler.ru/spravka/lpg-in-europe.html
Прожиточный,чтоб не сдохнуть,минимум в Украине на май 2021 https://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/subsistence-minimum.html#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&text=2294%20%D0%B3%D1%80%D0%BD.,N%201082%2DIX.
И это все без учета украинских тарифов комунальных услуг и без учета электроенергии,а жить-то на что?
Повышение цен на газ и электричество станет неподъемным для населения и увеличит общую задолженность за коммунальные услуги по стране.
Так считает независимый эксперт в сфере ЖКХ Алина Логозняк, о чем она сказала на пресс-конференции в Укринформе, посвященной коммунальным тарифам.
Логозняк считает справедливой стоимость газа в 5 грн/куб.м, а не 7,40 грн/куб.м, как заложил «Нафтогаз», рассчитывая на сверхприбыли.
«Нафтогаз, добывает газ за 2-4 грн, плюс административные расходы за добычу, получается стоимость газа не более 5 грн/куб.м. Но Нафтогаз уже закладывает сверхприбыли и стоимость в 7,40 грн/куб.м на тепловые предприятия, которые будут производить тепловую энергию и поставлять ее уже непосредственно в дома украинцев. Это несправедливость по отношению к людям, учитывая то, что происходит в стране с коронавирусом, с убытками и потерями в экономике, с закрытием малого бизнеса и со всеми экономическими нагрузками, которые ложатся на людей».
Задолженность за коммунальные услуги по всей стране более 80 млрд грн образовалась именно в связи с повышением цен на газ и электроэнергию.
«Если в следующий отопительный сезон мы будем входить со стоимостью для коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии в 7,40 грн/куб.м, то гигакалория у нас будет стоить 2-2,5 тыс. грн по Украине. Это неподъемные на сегодня тарифы для населения. Также мы ждем повышения стоимости электроэнергии в 2-2,5 раза, и, соответственно, она также будет заложена в расчет тепловой энергии, подогрева горячей воды. Это приведет к еще большему увеличению задолженности населения за квартплату и потребляемые им ресурсы»