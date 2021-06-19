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Новини
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Цены на газ в Европе достигли максимума за последние 13 лет

Цены на газ в Европе достигли максимума за последние 13 лет

Стоимость газа на европейском хабе TTF (Нидерланды) достигла 29,575 евро за 1 МВт-ч, что является максимальным значением за последние 13 лет.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системой Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на странице в Facebook.

По его словам, цены на газ выросли с лета 2020 года в 6 раз.

Ранее он сообщал, что на подорожание газа в Европе влияют несколько факторов.

"Во-первых, в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты. Кроме того, активно начался сезон охлаждения в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров", – отметил он.

При этом, он не исключил и политической составляющей.

"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц. Но "Газпром" не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, что таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2", и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу", – отмечал Макогон.

Автор: 

Джерело:  Facebook
газ (7924) Європа (578)


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Топ коментарі
+5
На ціну газу впливають очікування нечуваного економічного зростання, які оприлюднив Світовий банк. Газові спекулянти поспішають підняти ціни і заробити ще до початку економічного стрибка і цим вони сповільнюють економічний розвиток ЄС. Уряди та керівництво ЄС мають втрутитись і обмежити заробітки євроспекулянтів на перепродажу газу! Терористична росія завжди розпочинала війни, коли ціна на газ була висока, щоб ще більше підняти ціну на газ і ще більше заробити! Цього разу терористична росія буде активізовуватись на українському фронті і нас чекає нова активна фаза 1000- літньої війни з дикунами.
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19.06.2021 21:51
+4
А рівень зарплат у ЄС таваріщ Макогон не хоче назвати? У Європі люди можуть платити високу комуналку і при тому добре жити і відпочивати. А у нас я дивлюся, ідіоти при владі останнє в народу хочуть видерти
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19.06.2021 19:53
+3
Из большим удовольствием если Вы назвете общую оплату за все,включая газ,свет,комунальные услуги,лифты,дворников и т.д в процентном соотношении к минималке в странах ЕС.Хлеб,яйца,мясо и набор продуктов для банального выживания живого организма принятонго ВР Украины и привязаные к минималке в Украине на уровне европейских да вот только зарплаты на уровне рабов при том что на уплату комунуслуг уходит до 60-80% при европейской минималке только 18-24%.Так что нефиг приравнивать цены в Украине к Европейским,сперва создайте Европейские условия жизни и не для отдельных граждан а для самих деззащитных перед вами уродами.
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21.06.2021 09:37
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Дело в том что Газпром поставляет только около 35% газа в ЕС. Так что мешает остальным 65% нарастить поставки. ЕС покупает всего около 600 млрд кубов в год, и дополнительные поставки 2 млрд в месяц особой роли не сыграют.
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19.06.2021 19:08 Відповісти
На ціну газу впливають очікування нечуваного економічного зростання, які оприлюднив Світовий банк. Газові спекулянти поспішають підняти ціни і заробити ще до початку економічного стрибка і цим вони сповільнюють економічний розвиток ЄС. Уряди та керівництво ЄС мають втрутитись і обмежити заробітки євроспекулянтів на перепродажу газу! Терористична росія завжди розпочинала війни, коли ціна на газ була висока, щоб ще більше підняти ціну на газ і ще більше заробити! Цього разу терористична росія буде активізовуватись на українському фронті і нас чекає нова активна фаза 1000- літньої війни з дикунами.
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19.06.2021 21:51 Відповісти
А рівень зарплат у ЄС таваріщ Макогон не хоче назвати? У Європі люди можуть платити високу комуналку і при тому добре жити і відпочивати. А у нас я дивлюся, ідіоти при владі останнє в народу хочуть видерти
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19.06.2021 19:53 Відповісти
100% . У Британії за двох поверховий будинок( зал й три спальні), газ/вода/світло/податок не перевищує на місяць 20-25% від з/п одного з працюючих й це зимою коли опалення тримає +22 на першому поверсі, без ніяких "субсідій".
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20.06.2021 03:43 Відповісти
Гольфстрім гріє Британію.
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20.06.2021 09:59 Відповісти
Ви так і незрозуміли,закидуючи нам інформацію про подорожчання газу в ЕС нас готовлять до того що в Україні знову на нього підіймуть ціну і набагато.Якщо ЕС вимушена газ закуповувати то Україна має свій і ціна на нього незалежить від стрибків цін в ЕС.
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21.06.2021 23:59 Відповісти
Кацапня в своем репертуаре, монопооист заламивает цену.
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20.06.2021 10:37 Відповісти
А шо газ уже в МВт-ч измеряют? Я вот по старинке в кубометрах...
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20.06.2021 11:43 Відповісти
Поділіть тисячу на сім, дізнаєтесь скільки приблизно кубів можна купити зараз за 30 баксів на біржі
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20.06.2021 16:36 Відповісти
30 євро
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20.06.2021 16:37 Відповісти
Газ разный по теплотворной способности и приводят его к еплотворности
Для перевода МВт*час в 1000 кубов нужно умножить на 10,62
29,575*10,62=314 евро за 1000 кубов или 374 доларов
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21.06.2021 14:32 Відповісти
Знову народу будуть піднімати ціну на газ баламутячи нам голови.Чому нам не показують ціну у звичному для нас вимірі,це по перше,та чому мовчать про те що по минулому році в Україні видобуто більше українського газу чим спожито,видобуто 17 а спожито 13 мілліардів, та чому ми платимо за український газ по ціні вищій як в ЕС?
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20.06.2021 11:47 Відповісти
Платите выше, потому что рабы.
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20.06.2021 12:15 Відповісти
Серьезно? Вы платите больше чем в Европе?) Ну назовите для примера цены для потребителя в любой европейской стране)
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20.06.2021 21:56 Відповісти
Из большим удовольствием если Вы назвете общую оплату за все,включая газ,свет,комунальные услуги,лифты,дворников и т.д в процентном соотношении к минималке в странах ЕС.Хлеб,яйца,мясо и набор продуктов для банального выживания живого организма принятонго ВР Украины и привязаные к минималке в Украине на уровне европейских да вот только зарплаты на уровне рабов при том что на уплату комунуслуг уходит до 60-80% при европейской минималке только 18-24%.Так что нефиг приравнивать цены в Украине к Европейским,сперва создайте Европейские условия жизни и не для отдельных граждан а для самих деззащитных перед вами уродами.
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21.06.2021 09:37 Відповісти
P.S.Минимальная зарплата в странах ЕС https://ru-geld.de/salary/europe.html
Стоимость газа в странах ЕС на май 2021 https://autotraveler.ru/spravka/lpg-in-europe.html
Прожиточный,чтоб не сдохнуть,минимум в Украине на май 2021 https://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/subsistence-minimum.html#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&text=2294%20%D0%B3%D1%80%D0%BD.,N%201082%2DIX.
И это все без учета украинских тарифов комунальных услуг и без учета электроенергии,а жить-то на что?
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21.06.2021 10:05 Відповісти
28.05.2021 Подорожание газа и электрики станет неподъемным для населения - экспертка
Повышение цен на газ и электричество станет неподъемным для населения и увеличит общую задолженность за коммунальные услуги по стране.
Так считает независимый эксперт в сфере ЖКХ Алина Логозняк, о чем она сказала на пресс-конференции в Укринформе, посвященной коммунальным тарифам.
Логозняк считает справедливой стоимость газа в 5 грн/куб.м, а не 7,40 грн/куб.м, как заложил «Нафтогаз», рассчитывая на сверхприбыли.
«Нафтогаз, добывает газ за 2-4 грн, плюс административные расходы за добычу, получается стоимость газа не более 5 грн/куб.м. Но Нафтогаз уже закладывает сверхприбыли и стоимость в 7,40 грн/куб.м на тепловые предприятия, которые будут производить тепловую энергию и поставлять ее уже непосредственно в дома украинцев. Это несправедливость по отношению к людям, учитывая то, что происходит в стране с коронавирусом, с убытками и потерями в экономике, с закрытием малого бизнеса и со всеми экономическими нагрузками, которые ложатся на людей».
Задолженность за коммунальные услуги по всей стране более 80 млрд грн образовалась именно в связи с повышением цен на газ и электроэнергию.
«Если в следующий отопительный сезон мы будем входить со стоимостью для коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии в 7,40 грн/куб.м, то гигакалория у нас будет стоить 2-2,5 тыс. грн по Украине. Это неподъемные на сегодня тарифы для населения. Также мы ждем повышения стоимости электроэнергии в 2-2,5 раза, и, соответственно, она также будет заложена в расчет тепловой энергии, подогрева горячей воды. Это приведет к еще большему увеличению задолженности населения за квартплату и потребляемые им ресурсы»
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21.06.2021 23:10 Відповісти
це закупівельна ціна 2-3 грн\куб, собівартість видобутку українського газу десь 1.5 грн
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21.06.2021 23:39 Відповісти
По Конституції України земля та її надра належать громадянам країни тоб-то ми платимо за те що вже є моїм як громадянина і я маю оплачувати тільки за видобуток та транспортування тоб-то 1.5 гр.Я не говорю про закордонний газ так як він не український і ціна на нього має бути ринкова,але чому ми платимо за весь газ по ціні імпортованого.По офіційним підсумкам в Україні видобуто 17 міліардів газу і по тим же офіційним підсумкам спожито 13 міліардів кубічних метрів так напрошується запитання куди поділися 4 міліарди і для кого ми закуповували газ із-за кордону.Українців просто розводять як лохів а ми барани все терпимо.І це тільки по газу не говоря вже про електроенергію.
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21.06.2021 23:53 Відповісти
Есть еще в Украине умные и трезвомыслящие люди но их никто не пускает и на пушечный выстрел к управлению экономикой страны.Тем более что в стране даже на нынишний день есть электрогенерирующие мощностя достаточны для отказа от газа и угля но они вынуждены работать на минимальных мощностях или останавливаться из-за скорее всего намеренного их развала так как за 30 лет так никто и не нарастил пропускную способность ЛЕП а то что есть приватизировано и только поддерживается их работоспособность до определенного времени.И достаточно войти в сговор нескольким олигархам и Украина просто рухнет без света и газа так как стратегические и жизнеобеспечивающие страну средства находятся в частной собственности олигархов.
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21.06.2021 23:41 Відповісти
Мне нужен тракторист... Плачу 15 тыс... Пойдете?) За пьянку буду бить больно, возможно ногами)))
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21.06.2021 23:26 Відповісти
Что такое? Я поймал вас на ВРАНЬЕ и у вас начался словесный понос?))) Кто вас заставляет работать за минималку? По привыкали нихрена не делать, да болты молотком забивать, а потом плачут, что зарплата маленькая) Для европейцев никто условия не создавал, они САМИ их создали... Своими руками... Цены должны быть РЫНОЧНЫМИ, только тогда вы научитесь работать, да отвыкните от халявы за ЧУЖОЙ счет)))
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21.06.2021 23:23 Відповісти
Это у Вас видимо устойчивый понос мозгов,европейцы делали свои страны сами а у нас кучка уродов-олигархов.А за меня не беспокойтесь а попробуйте сами прожить на зарплату экскаваторщика в 15-ть тысяч(459 евриков),оплатить все услуги и прокормить семью при ценах выше за европейские.
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22.06.2021 00:08 Відповісти
И нам, крепостным , будут рассказывать какой плохой Лука? Ми вільні з голим задом! Ледь жевріє життя у багатьох...Не життя , а існування! І кожен день чекаєш з острахом....Что день грядущий ( банда у власти) нам готовит....
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20.06.2021 13:14 Відповісти
И почему вы до сих пор не у него?) У него ведь зарплаты хорошие, верно?)))
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20.06.2021 21:58 Відповісти
Было и в Украине неплохо при Юльке с Ющенко, потом похужало, потом думал Майдан исправит, а при Зе стало невыносимо...Но годы то идут и я не молодею....Доживу крепостным....
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20.06.2021 23:16 Відповісти
Что такое? Не хочется к самозванцу, с его минимальной зарплатой, в два раза МЕНЬШЕЙ чем в Украине?))) И чего это беларусы в Чернигов то прутся? От хорошей жизни наверное?))
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20.06.2021 23:30 Відповісти
Это ватный, манкурт бесплатный, распространяет фейки *****. Не обращайте внимание на совка, у него тоска по ГУЛАГу
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21.06.2021 10:32 Відповісти
Хіба наші співвітчизники не пхаються до Польші? Та навіть до Московіі! Теж від гарного життя? Не треба ля-ля! Маю родичів у Білорусіі, то маю дві думки , які є протележні! І мені не сподобається що мою Неньку продають оптом! До речі з 1 липня почнеться!
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21.06.2021 12:43 Відповісти
А что первого числа начнется?) Вы собрались продать СВОЮ землю? Или у вас ее нет и вы ее любите с 9 этажа?)
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21.06.2021 23:08 Відповісти
Мої родичі та знайомі чекають початка продажу землі, бо кажуть що їм з неї? А так хоть на старість поживуть трохи! І якщо я стикаюсь з такою кількістю бажаючих продати, то що взагалі по усій країні? У моєму містечку раптово вмер через "самогубство" найбільший лантіфундіст....Збіг обставин?
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23.06.2021 20:39 Відповісти
Так в Польше же выше уровень жизни, вот и "прутся"))) А в московию прутся(вернее раньше перлись) туда, куда и сами московиты со всех епеней прутся))) В масквабад, да на Север))) Вы сами хоть заметили, что подтвердили мое утверждение, что в Беларуси уровень жизни ниже чем в Украине)))
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21.06.2021 23:11 Відповісти
Уровень жизни в Украине ниже чем в Белоруссии! Немцы тоже прутся в Англию, бо там больше зарабатывают... Но у отдельно взятых профессий!Китайцев полно в Польше...Что китайский уровень ниже польского... Т.е. не показатель явление белорусов в Чернигове. Теща и брат живут в Белоруссии и рады что смылись с Украины...Мене 15 років кличуть до себе, навіть хату купили для моєї сімьї...Але ж я патріот , вчипився у Неньку іклами
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23.06.2021 20:34 Відповісти
Путин денежный жирок сейчас накопит и опять будет захватывать что-то, а Европа его спонсирует в этом. И Европа ничего не сделает потом тоже Путину, потому что Путин их подсадил на иглу российских ресурсов. Европа кормит медведя, который потом и съест ее. Идиоты! А Украине нужно реформировать энергетический сектор и переводить страну с газа на электричество и нужно законодательно вывести людей на путь по которому им будет выгодно перейти на электроотопление и поставить себе бойлер и электрическую плиту. И нужно больше строить АЭС и хранилищ для электричества для стабилизации перемен потребления ибо ночью падает потребление. А газ добытый в Украине продавать Европе на экспорт.
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20.06.2021 18:51 Відповісти
Да какая разница, что цена на ГАЗ или электроэнергию поднимают в Европе!???, ДЛЯ Украины которая сама добывает газ и производит электроэнергию должно стоить копейки. После того когда Порошенко стал президентом ОНИ с Яценюком стали прикрываться, что у нас война, мол что так тяжело и плохо, и стали поднимать цены на газ и электроэнергию, Гройсман вообще хотел поднять цену за газ до 12 гр., но выборы ему не дали это сделать. Сейчас также Шмыгаль пытается жителям Украины лапшу повесить на уши, и поднять цену на газ и электроэнергию, ВОТ тут как раз ВСЕМ НАМ нужно выйти на улицы и сказать, что мы против. И пора отменить военный сбор для жителей Украины, а вот нашим толстосумам которые не честным путём по скупали все заводы и пароходы для них нужно вести налог на богатство - НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ВСЕ МОЛЧАТ ОБ ЭТОМ!???.
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21.06.2021 21:56 Відповісти

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