Минэкономики готовит программу компенсации процентных ставок по кредитам на операции ВЭД

Министерство экономики работает над усовершенствованием нормативно-правовой базы в части поддержки экспортеров через Экспортно-кредитное агентство, в частности над расширением количества товарных групп, которые будут обеспечены соответствующей поддержкой со стороны государства.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

По словам заместителя министра Мизаила Лева, ожидания предпринимателей относительно Экспортно-кредитного агентства, обусловлены положениями закона Украины "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта", принятого 20 декабря 2016 года, пока не оправдались.

Поэтому сейчас министерство ускоряет работу над утверждением Стратегии Экспортно-кредитного агентства, инициирует системную работу с ассоциациями предпринимателей и экспортеров, чтобы услышать их пожелания.

Кроме того, Минэкономики работает над совершенствованием нормативно-правовой базы, в частности, в части расширения количества товарных групп, которые будут обеспечены соответствующей поддержкой со стороны государства, запуском программы компенсации процентных ставок по кредитам на операции ВЭД, разработки новых продуктов поддержки несырьевого экспорта и тому подобное.

"Деятельность Экспортно-кредитного агентства должна быть ориентированной на конечного потребителя - украинского экспортера. Основным критерием эффективности такой деятельности считаем количество экспортеров несырьевой продукции, которым мы помогли выйти на внешние рынки", - отметил Лев.