В Украине запустят проект строительства больниц по евростандартам, – Зеленский

В 2021 году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

"Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект – запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник", – сказал Зеленский.

По словам президента, данный проект будет реализован в каждой области.

"Новые учреждения станут примером качества для дальнейших планов по обновлению всех больниц в Украине", – добавил он.

По словам Зеленского, также продолжается строительство больниц в рамках национальной программы "Большое строительство".

"Уже создано 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах - к концу 2021 года еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий плюс 200 современных приемных отделений по всей Украине", – сказал президент.

Как отметил глава государства, "это будет одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуре в стране".