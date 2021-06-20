Украинский ракетный стартап Promin Aerospace привлек $500 тысяч

Основанный несколько месяцев назад Promin Aerospace, который разрабатывает сверхлегкую ракету-носитель, привлек $500 тыс. от украинского фонда QPDigital.

Проект планирует создать самую маленькую твердотопливную ракету, способную выводить полезный груз на орбиту. Первый коммерческий запуск планируется через полтора года, передает AIN.

СЕО и сооснователь стартапа, Михаил Рудоминский с 2018 года работает над hardware-проектом nect, который разрабатывает 4G-модем. В мае прошлого года ему удалось собрать $357 тыс. на краудфандинговой платформе Indiegogo. Исходя из новостей, которыми nect делятся с бэкерами, на 1 июня первую партию модемов уже произвели, но еще не доставили получателям.

Инновационность Promin Aerospace, по утверждению пресс-службы фонда, в том, что двигатель будет сжигать "твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты". Это позволит снизить массу самой ракеты и потенциально увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на орбиту.

Идея ракеты, которая "сжигает сама себя", уже разрабатывалась. Причем частично в Украине. В 2018 году BBC писало о том, что команда из Днепровского национального университета им. Гончара и Университета Гласго разработала двигатель, аналогичный по принципу, описанному в пресс-релизе Promin. На тот момент двигательную установку тестировали в лаборатории в Украине. Она успешно производила тягу. На вопрос, развивается ли новый стартап на базе технологий, описанных в материале BBC, сооснователь Promin ответил, что "пока не может ничего комментировать".

Из технических характеристик, указанных в пресс-релизе, вес ракеты - он составляет от 100 до 500 кг. Компания планирует создать "самую маленькую орбитальную ракету в истории". Сейчас этот титул носит японская ракета-носитель SS-520-5 массой в 2600 кг, способная вывести на низкую околоземную орбиту до 4 кг груза.

В пресс-службе QPDigital не сообщают, какую расчетную массу полезной нагрузки Promin Aerospace сможет вывести на орбиту. Но заверяют, что "запуск на суборбиту и орбиту обойдется в сумму до $200 тыс.". Это более чем в 10 раз дешевле запуска американской Astra, которая за $2,5 млн планирует доставлять на орбиту до 150 кг груза. При этом Astra начала разработку ракет в 2016, привлекла $130 млн, и почти достигла орбиты в декабре 2020.

Сейчас работа над Promin Aerospace "находится на этапе тестирования двигателя", сообщил Рудоминский. В прес-релизе инвестфонда утверждают, что "разработкой занимается своя команда инженеров с привлечением экспертов из главных технических вузов Украины".