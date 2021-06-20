Донецкие пограничники пресекли сбыт контрафактных сигарет

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили 5 групп злоумышленников, которые совершали незаконные сделки с табачными изделиями. По материалам, которые собрали военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда, раскрыто 5 сетей сбыта контрафактного табака.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

За последние два месяца на основании постановлений суда пограничники провели ряд обысков в складских помещениях и местах сбыта сигарет в городах Мариуполь, Волноваха и Курахово.

Как результат, правоохранители изъяли более 185 тыс. пачек и 25 ьыс. сигарет россыпью неизвестного происхождения без марок акцизного налога установленного образца.

Сумма оценки составляет более 9,7 млн грн, но убытки, которые могли воры нанести государству своим незаконным промыслом, могли превысить сотню миллионов гривен.

Мероприятия по установлению полного круга правонарушителей и пресечению деятельности преступных цепей продолжаются.