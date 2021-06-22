"Укрзализныця" получила за первый квартал 1,7 миллиарда убытка

За первый квартал 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталось о чистых убытках на сумму 1,7 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана акционерного общества за три месяца 2021 года, сообщает проект "Марлин".

По итогам 2020 года компания отчитывалась о 11,9 млрд грн убытков.

За первый квартал "Укрзализныця" уплатила более 5,7 млрд грн налогов, сборов и платежей в целевые госфонды,

На конец марта у компании были 41,5 млрд грн долгов перед разными банками, среди которых ЕБРР, "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Сбербанк", "Альфа-банк" и другие.

За отчетный период расходы общества на оплату труда составили 8,3 млрд грн. За аналогичный период 2020 года показатели были выше и составляли 9,2 млрд грн.



Среднее количество работников в компании за первый квартал составляет 243 387 человек, что на 8,6 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Средняя зарплата работника составила 11,2 тыс. грн. При этом аналогичная зарплата административного персонала в 9 раз больше – 108,7 тыс. грн, а руководителя – в 52 раза больше – 589,7 тыс. грн. В прошлом году руководитель "Укрзализныци" ежемесячно получал в среднем 442 тыс. грн.

Убыточность компании в отчете поясняется следующими факторами: