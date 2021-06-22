"Укрзализныця" получила за первый квартал 1,7 миллиарда убытка
За первый квартал 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталось о чистых убытках на сумму 1,7 млрд грн.
Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана акционерного общества за три месяца 2021 года, сообщает проект "Марлин".
По итогам 2020 года компания отчитывалась о 11,9 млрд грн убытков.
За первый квартал "Укрзализныця" уплатила более 5,7 млрд грн налогов, сборов и платежей в целевые госфонды,
На конец марта у компании были 41,5 млрд грн долгов перед разными банками, среди которых ЕБРР, "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Сбербанк", "Альфа-банк" и другие.
За отчетный период расходы общества на оплату труда составили 8,3 млрд грн. За аналогичный период 2020 года показатели были выше и составляли 9,2 млрд грн.
Среднее количество работников в компании за первый квартал составляет 243 387 человек, что на 8,6 тыс. человек меньше, чем годом ранее.
Средняя зарплата работника составила 11,2 тыс. грн. При этом аналогичная зарплата административного персонала в 9 раз больше – 108,7 тыс. грн, а руководителя – в 52 раза больше – 589,7 тыс. грн. В прошлом году руководитель "Укрзализныци" ежемесячно получал в среднем 442 тыс. грн.
Убыточность компании в отчете поясняется следующими факторами:
- уменьшение объемов перевозок вследствие COVID-19 – фактический пассажиропоток оказался на 5,5% меньшим, чем запланированный, а грузовые перевози – на 4,4% меньше;
- превышение темпов роста себестоимости над темпами чистого дохода на 11,9% к плану, рост себестоимости объясняется увеличением стоимости энергоносителей, ростом производственного персонала, увеличением земельного налога.
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