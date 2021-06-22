Турция ослабит карантинные ограничения с 1 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит смягчать ограничения, введенные для сдерживания коронавирусной болезни.

Как сообщает Hurriyet daily news, по результатам заседания правительства Эрдоган объявил об отмене с 1 июля локдаунов, которые вводились по воскресеньям, и комендантского часа в будни, передает Европейская правда.

Турция также вернется к нормальному режиму работы в учреждениях и организациях с 1 июля. В июле также будут отменены ограничения междугородних поездок и ограничения городского общественного транспорта.

В начале июня Турция смягчила некоторые меры борьбы с коронавируса, поскольку количество новых случаев в стране упала после 17-дневного локдауна.

Президент Эрдоган призвал жиелей страны делать прививки от COVID-19. "На сегодняшний день количество доз вакцин, которые мы ввели, достигло 43 миллионов", – сказал он, добавив, что хочет, чтобы Турция стала одной из первых стран, которая преодолела пандемический кризис с наименьшим ущербом.