Объем выданных льготных кредитов для бизнеса достиг 49 миллиардов (обновлено)

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 496 кредитов на 1,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы был выдан 18 637 кредит на общую сумму 49 млрд грн.

Из них 19,11 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,17 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 23,7 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

Как добавили в Министерстве экономики, наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (48%), торговли и производства (24%) и промышленной переработки (16%).

По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.