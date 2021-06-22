"Укртранснафта" ввела в эксплуатацию новый участок нефтепровода во Львовской области

АО "Укртранснафта" ввела в эксплуатацию новую трассу нефтепровода – обходной участок нефтепровода "Броды-Госграница" (магистральный нефтепровод "Дружба").

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это минимизирует риск загрязнения Стрыйского водозабора пресных подземных вод – одного из крупнейших водозаборов в Львовской области и в Западном регионе Украины.

В "Укртранснафте" уточнили, что при переносе нефтепровода провели комплекс строительно-монтажных, сварочных и изолирующих работ. Общая длина каждой нити построенного нефтепровода составляет 11,7 км. Трасса проложена преимущественно по водоразделам, что практически исключает риск повреждения нефтепровода под действием природных факторов и загрязнения водных объектов.

"Старый нефтепровод построили 60 лет назад и ввели в эксплуатацию в 1962 году. За это время он износился. Мы заранее заботимся о модернизации объектов, которые могут иметь влияние на окружающую среду. Сегодня нефть уже прокачивается по новой ветке, а старая больше не несет угроз для окружающей среды и жителей Львовщины", – отметил заместитель генерального директора компании в Западном регионе Игорь Пита.

В "Укртранснафте" напомнили, что нефтепровод "Броды-Госграница" на участке км 157 - км 165 проходит вдоль русла реки Стрый и частично проходит в границах второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод.

Водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. потребителей – часть жителей во Львове, жителей Трускавца, Моршина, Стрыя и Дрогобыча. В случае повреждения нефтепровода на этом участке существовал риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в подрусловые сооружения водозабора.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.