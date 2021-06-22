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Аукцион по приватизации ОГХК состоится 31 августа, – глава Фонда госимущества

Аукцион по приватизации ОГХК состоится 31 августа, – глава Фонда госимущества

Аукцион по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) состоится 31 августа.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на странице в Facebook.

Он напомнил, что по результатам комплексного аудита и оценки материально-технического обеспечения предприятия, стартовую цену сформировали в размере 3,7 млрд грн.

"Предварительно заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых – иностранцы. Рассчитываем на высокую конкуренцию и рыночную цену продажи на прозрачном аукционе", – отметил он.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

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Джерело:  Facebook
приватизація (1347) ОГХК (134) ФДМУ (1364)


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Олигархи по дешевке все ресурсы Украины заграбастали. Нужно их налогами обложить до 70% от дохода!
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22.06.2021 15:36 Відповісти
З народа шкуру знімуть а їх не тронуть.
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22.06.2021 23:02 Відповісти
Не понятно зачем продавать то ,что приносит прибыль сырье,землю, а потом брать кредиты , мало того,когда нам надо будет,то выскажут глубокою обеспокоенность и не продадут , скажут,что Украина страна бедная и денег у нас не хватит ,но вы держитесь.
Они что прибавить 2+2 не могут,а понятно они умеют только отнимать.
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22.06.2021 19:56 Відповісти
Можно же сделать типа открытого акционерного и продать акции. Зачем продавать прибыльные гос. предприятия?
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23.06.2021 09:43 Відповісти

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