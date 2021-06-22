Минздрав планирует осенью запустить кабинет пациента в приложении "Дія"

Министерство здравоохранения работает над запуском кабинетов пациента на базе портала "Дія" осенью этого года.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко на пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина", передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны, в частности мы говорим о "Дії". Это позволит проводить скрининговые программы, четко отслеживать, кто проходит программы, какие врачи их предлагают", - сказал он.

По словам министра, скрининговые программы предусматривают ежегодный медосмотр семейным врачом для людей старше 55 лет и рекомендации прохождения некоторых скрининговых процедур: регулярный мониторинг анализа крови и скрининговые программы, в том числе относительно раннего выявления рака прямой кишки и молочной железы.

Ляшко добавил, что министерство намерено внедрить мотивационные стимулы для таких программ.

"Дополнительно к этому кабинету пациента мы хотим внедрить мотивационные стимулы – для семейных врачей и для людей, которые проходят ежегодные медобследования. Это могут быть предложения в спортзалах, бассейнах, другие мотивационные пакеты. В этом году мы запускаем мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний. В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедрятся доплата семейным врачам", – сказал министр.