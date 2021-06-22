"Укртелеком" намерен за три года заменить 1,3 тысячи машин своего автопарка

АО "Укртелеком" начал трехлетнюю программу обновления автопарка, которая предусматривает замену около 1,3 тыс. автомобилей, используемых в производственной деятельности оператора.

Как сообщает пресс-служба компании, указанные авто используют в том числе и для выездов аварийно-восстановительных бригад, развертывания волоконно-оптических сетей, подключения и обслуживания абонентов.

Отмечается, что в 2021 году запланировано обновление 500 автомобилей, первые транспортные средства уже доставили в областные филиалы.

"Новый автопарк – это современные легковые универсалы, фургоны и пикапы для труднодоступных мест, машины малой грузности 1-3,5 тонн, которые поставляются на условиях финансового лизинга", – говорится в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что все авто будут иметь соответствующие полисы страхования: полное КАСКО, ОСАГО и ДНС, встроенный GPS-трекер.

В то же время транспорт, который заменят на новый, будет выводиться из эксплуатации и реализовываться через аукцион на электронной торговой площадке.