Минздрав объявил о начале вакцинации сотрудников предприятий вакциной Pfizer

Министерство здравоохранения объявило о старте вакцинации против COVID-19 компаний, в которых работает более 50 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, их будут прививать вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Отмечается, что организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Минздрава.

"Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации. В то же время обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад растет", – говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что оставить заявку на выезд мобильной бригады для прививки сотрудников компании можно по номеру контакт-центра 0 800 60 20 19.

При этом, коллективы должны назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации. Этот человек составляет поименные списки желающих вакцинироваться. Таких людей должно быть не меньше 50.

На 21 июня уже зарегистрировали 1 447 заявок на вакцинацию коллективов, всего 216 893 человека.