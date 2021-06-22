Производство электроэнергии выросло с начала года на 6%, – Минэнерго (обновлено)

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-мае 2021 года увеличилось на 6% (на 3,73 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 66,3 млрд кВт-ч.

Согласно данным Министерства энергетики, атомные электростанции (АЭС) за пять месяцев увеличили выработку электроэнергии на 4,2% – до 35,8 млрд кВт-ч, передает Интерфакс-Украина.

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 0,6% – до 20,41 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 5,3% – до 15,12 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 10,9%, до 5,29 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 72,4% – до 4,91 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 9,4% – до 725,8 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 4,3% – до 4,57 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54% (в январе-мае 2020 года – 54,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 30,8% (32,4%), ГЭС и ГАЭС – 7,4% (4,6%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 6,7% (6,8%).

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-мае 2021 года увеличился на 15,4% (на 1,77 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,21 млн Гкал.

Также Украина за пять месяцев увеличила потребление электроэнергии на 6,7% (на 4 млрд 162,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 65,91 млрд кВт-ч,

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 8,2% (на 4,07 млрд кВт-ч) – до 53,76 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 7,3% – до 21,71 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 11,85 млрд кВт-ч (+4,6% к январю-маю 2020 года), топливная – 1,4 млрд кВт-ч (+3,9%), машиностроительная – 1,61 млрд кВт-ч (+18,7%), химическая и нефтехимическая – 1,83 млрд кВт-ч (+12,1%), пищевая и перерабатывающая – 1,75 млрд кВт-ч (+1%), строительных материалов – 1,02 млрд кВт-ч (+22,5%), другая – 2,25 млрд кВт-ч (+12,4%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1,44 млрд кВт-ч (+0,9%), транспортные – 2,62 млрд кВт-ч (+8,2%), строительные – 501,1 млн кВт-ч (+23,8%).

Население страны за пять месяцев этого года потребило 17,47 млрд кВт-ч (+7,5%), коммунально-бытовые потребители – 6,38 млрд кВт-ч (+8,1%), другие непромышленные потребители – 3,63 млрд кВт-ч (+18,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам пяти месяцев снизилась с 40,7% до 40,4%, а доля населения – с 32,7% до 32,5%.

В мае 2021 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 3,1% (на 338 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11,18 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 9,6% (на 848,8 млн кВт-ч), до 9,71 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).