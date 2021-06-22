Евросоюз ввел санкции против крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси

Евросоюз ввел санкции в отношении двух крупнейших белорусских машиностроительных предприятий – Минского автомобильного завода (МАЗ) и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).

Перечень компаний в отношении которых вводятся санкции опубликован в официальном журнале ЕС.

Санкции в отношении этих компаний введены за репрессии и увольнения сотрудников, принимавших участие в мирных акциях протеста после фальсифицированных выборов президента в августе 2020 года.

Кроме того, санкции вводятся в отношении недавно созданного в Беларуси нефтетрейдера – "Новой нефтяной компании" (ННК), а также ООО "Глобалкастом-менеджмент", ООО "Логекс", ООО "Бремино групп" и ООО "Сохра", как компаний, близких к режиму Александра Лукашенко.

Санкции также введены в отношении госпредприятия "Белаэронавигация".

Как сообщалось, накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение ввести санкции против 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси, в том числе причастных к вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая, которую в ЕС считают актом воздушного пиратства. Таким образом, в общий санкционный список ЕС теперь входит 166 граждан этой страны.

Кроме того, 24-25 июня главы государств ЕС на своем саммите рассмотрят вопрос введения секторальных экономических санкций против Беларуси.

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.