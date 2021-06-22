Правоохранители разоблачили контрабанду героина на 10 миллионов евро

В результате международной спецоперации украинских и молдавских правоохранителей, обнаружена деятельность транснациональной преступной группировки, которая наладила схему перевозки героина по территории Украины.

б этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, граждане Турции и Молдовы организовали схему поставок героина из Ирана в страны Евросоюза через Украину, в том числе через временно оккупированный Крым.

Дельцы создали фиктивные фирмы, которые якобы занимались грузовыми перевозками строительных материалов. Наркотики прятали в специально изготовленных муляжах – пустотелых кирпичах, и вместе с другими стройматериалами на грузовиках транзитом переправляли в Молдову. Уже там для хранения героина был арендован склад, где фасовали наркотики для дальнейшей отправки в ЕС.

"После проведения контролируемой поставки наркотических средств через Украину в Молдову, правоохранители изъяли 1092 брикета с героином общим весом 235 кг, стоимость которого на "черном рынке" составляет более 10 млн евро", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали семерых членов группировки, которым готовятся сообщения о подозрении в незаконной перевозке, сбыте и контрабанде наркотических средств (ч. 2 ч. 307, ч. 2 ст. 305 УК Украины).