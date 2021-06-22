Нацбанк объявил о сворачивании программы упрощенной реструктуризации кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) не будет продолжать введенные в 2020 году антикризисные инструменты, в частности реструктуризацию кредитов, в связи с исчерпанием транзитивной природы потенциальных реструктуризаций.

Об этом на брифинге сообщила первая замглавы правления НБУ Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"Нет смысла продолжать использование тех антикризисных инструментов, которые были введены НБУ... Да, это было введено вовремя и дало банкам возможность быстро сделать все необходимые реструктуризации, но в настоящее время транзитивная природа потенциальных реструктуризаций уже исчерпана..) Потому мы не будем эти инструменты продлевать", – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что заемщики, которые все еще находятся в сложном финансовом положении, имеют скорее фундаментальные и структурные проблемы, чем транзитивные.

Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк объявил о постепенном сворачивании экстренных мер по поддержке банков, в частности, долгосрочного рефинансирования и аукционов процентных свопов.

Напомним, в декабре 2020 года Национальный банк продлил и расширил комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных карантинных мер.

В частности, были продлены сроки, на протяжении которых банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы. Такая реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки также не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию.

Также банкам было разрешено не понижать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра и не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества.