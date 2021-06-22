"Гарантированный покупатель" впервые продал "зеленую" электроэнергию с динамичным потреблением

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" на торгах Украинской энергетической биржи во вторник реализовало все 108,5 тыс. МВт-ч "зеленой" электроэнергии на июль, предложенную впервые по договорам с динамичными объемами купли-продажи ресурса, предусматривающими возможность снижения до 40% объемов поставок.

Согласно биржевому бюллетеню, 108,5 тыс. МВт-ч электроэнергии с поставкой в период 15:00-24:00 были реализованы по средневзвешенной цене 1255,58 грн/МВт-ч, что на 5,2% выше стартовой (1193,35 грн/МВт-ч), передает Интерфакс-Украина.

В этот же день были реализованы 37,2 тыс. МВт-ч э/э с поставкой в июле в период 8:00-11:00. Цена продажи составила 1204,98 грн/МВт-ч, что на 1% превысило стартовую цену в 1192,57 грн/МВт-ч.

Покупателями зеленой э/э в этот раз стали девять компаний, часть из которых традиционно принимает участие в аукционах "ГарПока" – ЧАО "МХП Эко Энерджи", ООО "Юг Энерго Сбыт", "Днипросталь-Энерго", "Де Трейдинг", "ЭТГ", "Запорожский энергетический альянс", "Энергопоставщик", "Энерго-газ", "Николаевская электропоставляющая компания".

Отмечается, что накануне торгов глава "ГарПока" Константин Петриковец отметил, что контракт с динамичными объемами будет предложен впервые в качестве своеобразного механизма страховки от недопроизводства электроэнергии из ВИЭ в случае ограничений ВИЭ-генерации.