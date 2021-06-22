Украина довела запасы газа в хранилищах до 16 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины превысили 16 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 21 июня 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 4,9%, или на 748,7 млн кубометров – до 16,04 млрд кубометров.

Среднесуточная закачка в ПХГ за 1-21 июня составила 18,9 млн кубометров, что в 1,7 раза больше, чем в мае (11,3 млн кубометров).

Ранее, как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

Украина в минувший отопительный сезон использовала свои газохранилища в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с заполнеными почти под завязку ПХГ в объеме 28,44 млрд кубометров.