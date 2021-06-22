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Ремонт автотрассы из Киева в Борисполь обойдется в 890 миллионов

Ремонт автотрассы из Киева в Борисполь обойдется в 890 миллионов

Тендер на ремонт участка трассы М-03 от Киева до Борисполя 3 июня выиграло ООО "Автомагистраль-Юг" с предложением 886,23 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сейчас ожидается подписание соглашения с победителем торгов Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Ростдорстрой", которое вместе с "Автомагистралью-Юг" является учредителями Национальной ассоциации дорожников Украины, объединяющая лидеров по объему полученных подрядов от "Укравтодора". Фирмы фактически не торговались, скидка победителя по отношению к ожидаемой стоимости торгов составила лишь 1,9%.

Ремонтировать трассу на "Борисполь" решили после того, как "Автомагистраль-Юг" по меньшей мере с 2019 года проводила эксплуатационное содержание этой трассы. В 2019 году фирма получила подряд на эти цели стоимостью 108,63 млн грн, а в конце 2020 года получила еще 367,63 млн грн на содержание дороги.

На своем сайте "Автомагистраль-Юг" ранее сообщала, что "спасти М-03 от возможных масштабных разрушений позволила передача дороги в эксплуатационное содержание частной компании".

Как сообщалось, ранее "Укравтодор" объявил, что дорогу М-03 Киев - Харьков - Довжанский из Киева в аэропорт "Борисполь" на участке км 18+000 - км 34+950 частично закроют на ремонт с 23 июня по 20 августа из-за проведения ремонтных работ. Автомобили смогут ехать в обоих направлениях по участку, ведущей из аэропорта в Киев.

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Джерело:  Наші гроші
Бориспіль (700) дороги (1569) ремонт (1471) тендер (2157) Укравтодор (724)


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Та краще вже з гівна дорогу класти - буде довговічніше й вибоїн менше, ніж від українського асфальту кривими руками.
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23.06.2021 10:01 Відповісти
ремонт 1 км=1 млн$
Ремонт автотрассы из Киева в Борисполь обойдется в 890 миллионов - Цензор.НЕТ 2283
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23.06.2021 14:12 Відповісти
Непонятно что их не устраивает - там всего 1 яма этим летом есть.
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23.06.2021 15:41 Відповісти
Почему в Украине строят дороги поганого качества? А просто потому что на их ремонте можно украсть гораздо больше чем на строительстве норм дороги. ведь при строительстве есть конкретные нормы расхода материалов на квадратный метр полотна и можно их проконтролировать(кернением). При ремонте количество выбоин считается с запасом(точно посчитать обьемы выбоин и провала грунта-не реально)-украсть можно в 2-3 раза больше. К Евро 2012 не успели но позже построили великолепное Шоссе Е373 по АМЕРИКАНСКОЙ технологии:сначала подушка из монолитного железобетона и только потом сверху слой асфальта. Железобетон не прогибается даже под весом фур и лесовозов и поэтому верхний слой асфальта НЕ ТРЕСКАЕТСЯ и в трещины не попадает вода и лед не взрывает слой асфальта как на остальных дорогаах Украины и не нужно делать ямочный ремонт каждые 2 года- нак на обычных дорогах украины.дорога идеально плоская без волн и выбоин 8 лет как построили дорогу и на ней нет ям и покрытие идеально-плоское. В США строят гораздо качественее но по той-же технологии и дорога служит СОРОК ЛЕТ. Да она в 2,5 раз дороже обычной дороги и в 3 раза дольше ее делать но при этом она в 5-10 раз более долговечная и в итоге выходит в 3 раза дешевле если посмотреть цена\качество. Такие дороги делают и в Японии и и в Китае-ТОЛЬКО ТАКИЕ. В Украине продолжают класть асфальт на слой щебня-чтобы через 2 года заделывать выбоины а через 5 лет перестилать весь слой асфальта-ведь на жэтом можно много и постоянно воровать
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23.06.2021 15:54 Відповісти
если глянуть что им полмиллиарда за 2 последние года кинули на содержание дороги то так оно и есть
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23.06.2021 16:40 Відповісти
Как то приходит еврей доктор к своему отцу и спрашиват , папа , а что если я завтра всех больных в отделении выличу, папа отвечает ты, что дурнрй, а послезавтра, что ты есть будешь, но они не едят а жрут у держ.корыта, потому у нас смена асфальта на 3 года стоит 890 милн.грн на 17 км трассы с 18 по 35 километр,-1, 64 милн.евро,а в Литве замена 2 полосной дороги со съездом по сути 3 полосы Бориспольская 4 полосы со създом по моему в одну сторону с разъездами по середине замена покрытия на бетон с асфальтом и укрепление земельного шара стоит 1 км 4 миллн.евро по сути разобрать и построить нобую дорогу по последней технологии.Вот таки образом на грабеде народа они становятся респектабельной элитой.
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23.06.2021 18:11 Відповісти

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