Ремонт автотрассы из Киева в Борисполь обойдется в 890 миллионов

Тендер на ремонт участка трассы М-03 от Киева до Борисполя 3 июня выиграло ООО "Автомагистраль-Юг" с предложением 886,23 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сейчас ожидается подписание соглашения с победителем торгов Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Ростдорстрой", которое вместе с "Автомагистралью-Юг" является учредителями Национальной ассоциации дорожников Украины, объединяющая лидеров по объему полученных подрядов от "Укравтодора". Фирмы фактически не торговались, скидка победителя по отношению к ожидаемой стоимости торгов составила лишь 1,9%.

Ремонтировать трассу на "Борисполь" решили после того, как "Автомагистраль-Юг" по меньшей мере с 2019 года проводила эксплуатационное содержание этой трассы. В 2019 году фирма получила подряд на эти цели стоимостью 108,63 млн грн, а в конце 2020 года получила еще 367,63 млн грн на содержание дороги.

На своем сайте "Автомагистраль-Юг" ранее сообщала, что "спасти М-03 от возможных масштабных разрушений позволила передача дороги в эксплуатационное содержание частной компании".

Как сообщалось, ранее "Укравтодор" объявил, что дорогу М-03 Киев - Харьков - Довжанский из Киева в аэропорт "Борисполь" на участке км 18+000 - км 34+950 частично закроют на ремонт с 23 июня по 20 августа из-за проведения ремонтных работ. Автомобили смогут ехать в обоих направлениях по участку, ведущей из аэропорта в Киев.