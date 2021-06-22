Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале (обновлено)
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%, а по сравнению с первым кварталом 2020 года – на 2,2%.
Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), номинальный ВВП в первом квартале составил 1008,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 24 280 грн.
Согласно обнародованным ранее предварительным оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года оценивалось в 2% в годовом выражении, по сравнению с 0,7% в четвертом квартале 2020 года.
В Министерстве экономики объясняют падение ВВП в первом квартале введением зимнего и региональных весенних локдаунов, а также низкой экономической активностью, которая традиционно наблюдается в начале года.
"Больше всего подверглись сокращению такие составляющие спроса, как инвестиции – из-за сохранения неопределенности (минус 4,9%) и экспорта (минус 4,7) – из-за медленного восстановления мирового спроса в условиях существенного роста цен на сырьевых рынках", – отмечает пресс-служба министерства.
Вместе с тем Минэкономики указывает на рост конечных потребительских расходов в первом квартале на 1,4% благодаря повышению минимальной зарплаты с 1 января до 6000 грн, а также расходов бюджета на обеспечение медицинских потребностей и поддержку населения и бизнеса.
"Динамика ВВП за первый квартал 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Однако по итогам второго квартала 2021 ожидается, что ВВП выйдет на положительный тренд… В целом по итогам года Минэкономики ожидает рост ВВП на 4,1%", – подчеркивается в сообщении.
Согласно прогнозу Минэкономики, росту ВВП будут способствовать отмена карантина и восстановление экономической активности, начало нового строительного сезона и полевых работ в сельском хозяйстве, процессы вакцинации в стране и мире, а также продолжение стимулирования потребительского спроса с учетом увеличения социальных стандартов и материальной поддержки со стороны государства бизнеса и населения.
Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ой, а хто це зробив разом?
"Я зі свого боку звернувся до НАБУ, де зібрав ті факти, які вже є в публічній площині щодо масових розкрадань на "Великому будівництві". Я вважаю, що цю схему організував, задумав і її патронує особисто пан Зеленський, який є головним бенефіціаром корупційних потоків з так званих доріг, театрів і всього іншого", - наголосив Омелян в етері програми "Вердикт із Сергієм Руденко" на https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=480101579747173 Еспресо.TV .
У свою чергу, ведучий Сергій Руденко зазначив, що Зеленський ******** масштабні проєкти: "Велике будівництво", "Велика реставрація", Великий президентський університет. Він також запитав, який відсоток грошей, які виділяються ці інфраструктурні проєкти команда Зеленського отримує?
На що ексміністр зауважив: "Є вже констатація фактів і це не лише мій аналіз, а й аналіз багатьох журналістів-розслідувачів, експертів. Завищення вартості дорожніх робіт у 2020 році у порівнянні з 2019 роком удвічі. Тобто те, що коштувало одну гривню, раптом у 2020 році стало коштувати дві гривні. Пояснення логічного такому здорожчанню немає взагалі".
Омелян заявив, що за даними, які в нього є, то близько 30-40% "відкатів" йдуть у кишені чиновників.
"Переважно вони йдуть у безготівковій формі й на офшори. Частково та невелика частка готівки для закриття поточних потреб: для правоохоронних органів, для окремих співробітників. Щоб зняти питання поточного фінансування. Можливо, так само з цих грошей, я не виключаю, фінансуються так звані доплати народним депутатам від "слуг народу". Бо все більше і більше є голосів, що вказують, що пан Зеленський вирішив, що він став на ноги самостійно. Відмовитись від послуг олігархів. І власними силами, коштом платників податків, фінансувати діяльність своєї парламентської "братії" у ВР, - додав він.