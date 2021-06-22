Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале (обновлено)

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%, а по сравнению с первым кварталом 2020 года – на 2,2%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), номинальный ВВП в первом квартале составил 1008,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 24 280 грн.

Согласно обнародованным ранее предварительным оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года оценивалось в 2% в годовом выражении, по сравнению с 0,7% в четвертом квартале 2020 года.

В Министерстве экономики объясняют падение ВВП в первом квартале введением зимнего и региональных весенних локдаунов, а также низкой экономической активностью, которая традиционно наблюдается в начале года.

"Больше всего подверглись сокращению такие составляющие спроса, как инвестиции – из-за сохранения неопределенности (минус 4,9%) и экспорта (минус 4,7) – из-за медленного восстановления мирового спроса в условиях существенного роста цен на сырьевых рынках", – отмечает пресс-служба министерства.

Вместе с тем Минэкономики указывает на рост конечных потребительских расходов в первом квартале на 1,4% благодаря повышению минимальной зарплаты с 1 января до 6000 грн, а также расходов бюджета на обеспечение медицинских потребностей и поддержку населения и бизнеса.

"Динамика ВВП за первый квартал 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Однако по итогам второго квартала 2021 ожидается, что ВВП выйдет на положительный тренд… В целом по итогам года Минэкономики ожидает рост ВВП на 4,1%", – подчеркивается в сообщении.

Согласно прогнозу Минэкономики, росту ВВП будут способствовать отмена карантина и восстановление экономической активности, начало нового строительного сезона и полевых работ в сельском хозяйстве, процессы вакцинации в стране и мире, а также продолжение стимулирования потребительского спроса с учетом увеличения социальных стандартов и материальной поддержки со стороны государства бизнеса и населения.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.