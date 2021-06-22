"Укрзализныця" продала с начала года металлолома на 1,2 миллиарда

"Укрзализныця" с начала 2021 года провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" 43 успешных аукциона по продаже лома черных и цветных металлов, выручив 1,19 млрд грн дополнительных доходов для компании.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

В частности, по итогам онлайн-аукционов "Укрзализныця" реализовала лом черных металлов на сумму более 1,03 млрд грн, лом цветных металлов и сплавов – на 151,6 млн грн.

"На днях успешно прошли 12 аукционов по продаже лома цветных металлов. Как и планировали, продали почти 2 тыс. тонн сырья за 151,6 млн грн. Прирост стоимости на торгах относительно начальной цены составил 6,65 млн грн", – отметил Юрик.

Кроме того, "Укрзализныця" ближайшее время также планирует реализовать 30,3 тыс. тонн металлолома черных металлов и получить дополнительно не менее 187,5 млн грн.