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У большинства украинских банков есть буфер консервации капитала, – НБУ

У большинства украинских банков есть буфер консервации капитала, – НБУ

Буфер консервации капитала имеется у 88% украинских банков, несмотря на отсутствие соответствующего требования о формировании и содержании буферов капитала.

Об этом свидетельствует отчет о финансовой стабильности Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на отсутствие требования о формировании и содержании буферов капитала, в настоящее время 88% украинских банков, по сути, имеют буфер консервации капитала", - указано в отчете Нацбанка.

НБУ отметил, что текущая достаточность капитала всех системно важных банков превышает сумму минимальных требований и буферов консервации капитала и системной важности.

"Это свидетельствует о достаточно консервативных подходах к планированию капитала банками, что должно сохраниться и в дальнейшем", - указывается в отчете.

Как сообщалось, буферы консервации капитала и системной важности были задекларированы в начале кризиса, что должно позволить использовать имеющийся дополнительный запас капитала для покрытия возможных убытков и нарастить кредитный портфель.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6954) капітал (246) НБУ (9267)


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