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Нацбанк смягчил график повышения риска валютных ОВГЗ для банков

Нацбанк смягчил график повышения риска валютных ОВГЗ для банков

Национальный банк Украины (НБУ) 1 января 2022 года отложил повышение веса риска валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для банков до 100% до 1 июля 2022 года.

Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

В то же время НБУ повысит вес риска ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с 1 января 2022 года.

"С 1 января 2022 года – начало следующего этапа повышения веса риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 1 июля 2022 года", – сказано в отчете.

Как сообщалось, в декабре 2020 года НБУ ввел вес риска ОВГЗ на уровне 20% с 1 апреля 2021 года. Изначально регулятор планировал довести этот показатель до 100% к концу 2021 года.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6954) НБУ (9267) ОВДП (808)


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