SkyUp запустила рейсы из Украины в Саудовскую Аравию и Хорватию

Авиакомпания SkyUp (Киев) запустила чартерные рейсы из Львова в Эль-Касим (Саудовская Аравия).

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

"20 июня международный аэропорт "Львов" принял первый чартерный самолет SkyUp из Эль-Касима, Саудовская Аравия. Ожидается, что этот рейс откроет ряд запланированных авиакомпанией из стран Персидского залива в Украину", - говорится в сообщении.

По словам главы Гостуризма Марьяны Олеськив, страны Персидского залива вместе с Центральной Азией являются приоритетными направлениями для развития въездного туризма в Украине.

Кроме того, 20 июня SkyUp запустил регулярные прямые рейсы из Киева в Пулу (Хорватия). Они будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

С 23 июня авиаперевозчик также запускает рейсы из Киева в хорватский Сплит (рейсы будут выполняться по средам и субботам), а с 25 июня - в Дубровник (рейсы будут выполняться по пятницам).

Как сообщалось, 11 июня состоялся первый авиарейс из Украины в Саудовскую Аравию. Перелет Киев-Эр-Рияд совершил ведущий лоукостер Ближнего Востока - компания Flynas.

Ранее Госавиаслужба Украины выдала авиакомпании МАУ права на полеты из Киева в два города Саудовской Аравии - столицу Эр-Рияд и крупный порт Даммам.