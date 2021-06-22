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Уровень дефолтов по кредитам для бизнеса оказался ниже ожиданий Нацбанка

Уровень дефолтов по кредитам для бизнеса оказался ниже ожиданий Нацбанка

Доля общего количества должников, по кредитам которых был объявлен дефолт за год, с мая 2020 года по конец апреля 2021-го, составила 4%, в то время как годом ранее Нацбанк ожидал, что неработающими станет 10-15% кредитов в зависимости от сегмента.

Об этом говорится в отчете НБУ, передает Интерфакс-Украина.

"Доля общего количества должников, по кредитам которых был объявлен дефолт на протяжении 12 месяцев до конца апреля этого года, составила 4%. Однако в сегменте наибольших должников риски существенно выросли. Поэтому сумма долга, которая мигрировала в дефолт, составила 6%", – отмечается в отчете.

При этом НБУ отметил, что в секторе недвижимости, отельного бизнеса и электроэнергетике произошел дефолт только нескольких заемщиков.

В целом проблемы крупных кредитов чаще касались старых долгов наибольших бизнес-групп, подчеркивается в отчете.

"С начала кризиса 8 млрд грн кредитов крупных бизнес-групп "пошли" в дефолт и еще 25 млрд грн были реструктуризированы в связи с влиянием кризиса. Наиболее активно такие реструктуризации проводили государственные банки", – указал НБУ.

В то же время даже после нескольких реструктуризаций и уступок со стороны банков своевременный возврат долгов нескольких крупных проблемных должников все еще под вопросом, добавил регулятор.

Хотя в целом концентрации крупных кредитов на уровне системы значительно снизились, в отдельных банках проблема остается. Кредиты 20 крупнейшим бизнес-группам занимают 32% корпоративного портфеля всех банков (сокращение за четыре года – на 12 п.п.), а в корпоративном портфеле 10 крупнейших банков доля таких кредитов составляет 20% (на 14 п.п. ниже), указано в отчете.

"Большинство корпоративных банков владеет излишней долей крупных должников в портфеле, поэтому должны диверсифицировать кредитование", – отмечает регулятор.

"Уровень кредитных концентраций в отдельных банках все еще очень высок. Доля 20 крупнейших заемщиков в чистом корпоративном портфеле 10 крупнейших банков находится в диапазоне 25-52%", – указано в отчете.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
дефолт (97) кредит (3280) НБУ (9267)


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