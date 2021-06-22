Курс биткоина упал ниже $30 тысяч впервые с января
Самые популярные криптовалюты падают после решения центробанка Китая ограничить криптовалютные операции.
По данным портала CoinDesk, сейчас котировки Bitcoin находятся на уровне $29,6 тыс., демонстрируя падение на 8,77% за сутки, вторая самая популярная криптовалюта – Ether – падает на 9,54%, до $1,76 тыс.
Цифровые активы дешевеют после новостей из Китая. В частности, накануне Народный банк Китая (НБК) запретил местным финансовым организациям, включая крупнейшие банки и платежную систему Alipay, участвовать в операциях с криптовалютами.
Центральный банк страны отметил риск незаконных трансграничных транзакций и отмывания денег с помощью криптовалют, а также угрозу экономическому и финансовому порядку.
Предписание Народного банка Китая не меняет существующих правил, но оно последовало после того, как правительство страны приняло жесткие меры против деятельности по добыче криптовалют в провинции Сычуань, крупнейшей в мире области добычи биткойнов с использованием гидроэнергетики.
Как сообщалось, биткоин установил исторический максимум стоимости в $64,8 тыс. 14 апреля. За последние два месяца цена криптовалюты обвалилась на 55%.
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