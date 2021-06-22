Нацбанк не видит необходимости вводить должность замглавы по небанковскому рынку, – Рожкова

Национальный банк Украины считает нецелесообразным введение дополнительной должности заместителя главы НБУ по небанковскому финансовому сектору, создание которой было одобрено в ходе обсуждения комитетом Верховной Рады законопроекта №4367 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

Об этом заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Введение такой дополнительной должности очень широко дискутировалось на этапе принятия закона "о сплите" и именно тогда мы обосновывали позицию Национального банка о том, что необходимость в этом на сегодня отсутствует, поскольку структура НБУ построена по функциональному принципу и очень много функций, которые перешли к НБУ в результате "сплита", распределились по действующим функциональным подразделениям", – отметила Рожкова.

При этом она уточнила, что, в частности, финансовой стабильностью небанковских учреждений занимается финансовый департамент, статистику собирает департамент статистики. Для решения новых функций для НБУ – методология НФР и надзор – были созданы департамент методологии небанковского финансового сектора, а в блоке пруденциального надзора создан департамент надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.

"Поэтому аргументы, звучавшие на комитете (парламента) о необходимости ввести дополнительную должность заместителя, который будет заниматься именно небанковским финансовым рынком, на сегодня неубедительны. Тем более, что все процессы в НБУ уже настроены очень хорошо", – подчеркнула Рожкова.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, НБУ уже регулирует небанковский финрынок почти 12 месяцев и все работает очень хорошо

"Да, действительно мы эти функции распределили по действующим и новым департаментам. Мы видим, что департаменты очень нормально координируют между собой работу и им дополнительный зам явно не нужен", – сказал он.

По словам Сологуба, принятый шесть лет назад закон о Национальном банке согласно программе с МВФ как раз закладывал основы сильного правления, принимающего решение по основным вопросам.

"Поэтому такие достаточно кардинальные решения по структуре правления, по моему мнению, должны быть согласованы с Международным валютным фондом", – добавил замглавы НБУ.