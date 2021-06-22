"Энергоатом" сократит выплату дивидендов государству после передачи ему Восточного ГОКа

Министерство энергетики согласовало концепцию передачи государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в управление НАЭК "Энергоатом", что, однако, приведет к сокращению выплаты дивидендов энергокомпанией в пользу государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам совещания по стабилизации работы Восточного ГОКа.

"Согласно законодательству, НАЭК "Энергоатом" имеет возможность выступить органом управления "ВостГОК". Соответственно "Энергоатом" сможет обеспечить функционирование комбината за счет уменьшения отчислений части чистой прибыли в госбюджет", – сказано в сообщении.

По словам и.о. генерального директора ГП "ВостГОК" Антона Бендика, это позволит комбинату направлять полученные от органа управления средства на развитие предприятия, поскольку сейчас госпредприятия может использовать средства господдержки только для выплаты заработной платы и покупки электроэнергии.

"Наша основная цель, чтобы "ВостГОК" получал средства, развивался и вышел на стабильный безубыточный уровень, а в долгосрочной перспективе – на мировой рынок", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что подготовить проект соответствующего правительственного распоряжения о передаче "Восточного ГОКа" в управление "Энергоатома" необходимо в кратчайшие сроки.

Ранее, 15 июня, Министерство энергетики сообщало о планах обратится к Министерству финансов с просьбой ускорить процесс выделения части средств в объеме 100 млн грн из общей необходимой суммы в 600 млн грн для решения проблемы с выплатой заработной платы работникам госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК").

Напомним, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн.

Его чистый доход возрос на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн, тогда как валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн) – до 293,83 млн грн.

Предприятие в 2020 году снизило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.