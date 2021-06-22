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"Ивано-Франковскгаз" проверил почти 5000 км подземных газовых сетей с начала года

В 2021 году газовики Прикарпатья планируют обследовать более 10 тыс. км подземных газопроводов. Уже выполнена проверка 4,3 тыс. км подземных газовых сетей и 216,5 тыс. надземных соединений.

Своевременное устранение выявленных утечек газа на сетях - предохранитель возникновения аварийных ситуаций. Благодаря комплексу работ, который осуществило АО "Ивано-Франковскгаз" обеспечена бесперебойная доставку газа к 400 тыс. потребителей региона.

Газовики выполняют комплексно-приборное обследование состояния труб. Работы предусматривают: выявление оси газопровода, глубину его залегания, проверку на повреждения изоляционного покрытия, обнаружение утечек газа и их ликвидацию.

Интервал работ зависит от возраста сетей. Так, подземные сети старше 25 лет, нуждаются в проверке приборным методом каждые три года. Сорокалетние стальные подземные газопроводы проверяют раз в год - таких в области более 28%.

"С начала года выявлено и устранено 13 тыс. утечек газа. Своевременное реагирование на утечки газа предотвращает значительные потери энергоресурса и обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку голубого топлива нашим клиентам", - отметил начальник службы контроля за производством АО "Ивано-Франковскгаз" Степан Кишка. 

Служба комплексного приборного обследования АО "Ивано-Франковскгаз" для диагностики газопроводов использует высокочувствительные газоанализаторы, аппараты поиска подземных коммуникаций и мобильную лабораторию.

Автор: 

газ (7924) Івано-Франківськ (140) Івано-Франківська область (142) Новини компаній (3348)


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Якась дрібна реклама на фоні підняття цін на газ
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22.06.2021 18:07 Відповісти

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