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Банки направили часть кредитов рефинансирования на покупку ОВГЗ, – НБУ

Банки направили часть кредитов рефинансирования на покупку ОВГЗ, – НБУ

Банки за время кризиса почти втрое увеличили портфель ОВГЗ, частично за счет кредитов долгосрочного рефинансирования.

Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"Воспользовавшись благоприятными условиями на рынке, многие банки стали наращивать портфель ОВГЗ. Сейчас 35 банков, среди которых один государственный, имеют долю рефинансирования в обязательствах свыше 5%. Они сконцентрировали 88% кредитов от НБУ и увеличили свой портфель ОВГЗ почти втрое на протяжении кризиса, частично за счет рефинансирования", – говорится в отчете.

В то же время замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе представления отчета на брифинге отметил, что на последнем аукционе по размещению долгосрочного рефинансирования, который состоялся 11 июня, спрос был повышен.

Он допустил, что повышение спроса было связано с желанием "взять про запас" в связи с постепенным сворачиванием данного инструмента.

"Спрос был повышен, если сравнивать с предыдущими месяцами... Поэтому кто-то, может и взял "про запас", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк объявил о постепенном сворачивании экстренных мер по поддержке банков, в частности, долгосрочного рефинансирования и аукционов процентных свопов.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системедо наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6954) держборг (1086) НБУ (9267) ОВДП (808) рефінансування (361)


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Банки, суки, стараются извлечь из своих денег максимальную прибыль!
Банки направили часть долгосрочных кредитов рефинансирования на покупку ОВГЗ, – НБУ - Цензор.НЕТ 7085
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22.06.2021 18:02 Відповісти
Все еще хуже, это такой явный инструмент финансирования дефицита госбюджета. Когда Шевченку назначали, чувак, мамой клялся-"не будем через ОВГЗ финансировать бюджет!"
Токо обещалки Зеленых-цяцянки.
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23.06.2021 00:15 Відповісти
Скрытая эмиссия гривны.
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23.06.2021 06:57 Відповісти
Она даже не скрытая. Зимой полетим на 30 за $.
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23.06.2021 09:46 Відповісти
Эмиссия. А Сологуба кста увольняют, так совпало.... И почему нам МВФ денег не даёт, непонятно
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23.06.2021 08:57 Відповісти
Спасибо НБУ за инфляцию! Причём доход от инфляции получили банки а не НБУ.
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23.06.2021 09:45 Відповісти
нищие украинцы прокредитовали бандитов и ещё и заплатили бандитам % за кредит ...
эта схема не нова, ею пользовались всегда, в 2008 рыги и ющ со товарищи таким
методом обвалил гривну, только купили $ и проценты население не платило, только курсовая потеря, обвалили с целью напакостить уряду Тимошенко, в том числе,
короче Зеленский хитрый клован, главное на второй срок собрался подаваться,
лохов много, а если передохнут ?
тогда мрази в мантиях победу нарешают ?
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23.06.2021 10:56 Відповісти

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