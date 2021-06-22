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"Укравтодор" оценил свои долги на начало года в 65 миллиардов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по состоянию на 31 декабря 2020 года имело около 65,5 млрд грн непогашенных долговых обязательств.

Такие данные содержатся в проспекте эмиссии еврооблигаций, передает Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что, в частности, по состоянию на указанную дату около 42,1 млрд грн (64,2%) долга было перед различными международными финансовыми организациями, около 19,2 млрд грн (29,3%) составляли непогашенные внутренние облигаци и около 4,3 млрд грн (6,5%) – задолженность перед украинскими государственными банками.

Как сообщалось, на минувшей неделе "Укравтодор" выпустил евробонды на $700 миллионов под государственные гарантии на Лондонской бирже. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, объем заявок превысил $2,4 млрд. Полученные средства пойдут на ремонт дорог.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
борг (1869) Укравтодор (724) облігації (1464)


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